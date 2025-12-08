عام 2025 يسجل مشتريات سعودية للعقارات في الأردن بقيمة 58 مليون ريال

السعوديون ثانيًا في عدد العقارات المملوكة.. وخامسًا من حيث القيمة

وكشف التقرير أن العراقيين تصدروا الجنسيات الأكثر شراءً للعقار في الأردن خلال 2025، بعدد بلغ 496 عقارًا، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية بشراء 362 عقارًا، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين السعوديين بالعقار الأردني، خصوصًا في العاصمة عمّان والمواقع السكنية الحيوية.