عام 2025 يسجل مشتريات سعودية للعقارات في الأردن بقيمة 58 مليون ريال

سجّل سوق العقار الأردني خلال الشهور الأحد عشر الأولى من عام 2025 حركة تداول نشطة لمستثمرين غير أردنيين، رغم التراجع الطفيف في حجم المعاملات مقارنة بالعام الماضي.
وبلغ إجمالي ما تم بيعه من عقارات لغير الأردنيين 2,246 عقارًا بقيمة تقديرية وصلت إلى 195 مليون دينار أردني، ما يعادل نحو 1.03 مليار ريال سعودي، بانخفاض نسبته 12% عن الفترة نفسها من 2024.
وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة، توزعت المبيعات بين 1,358 شقة بقيمة 117 مليون دينار (نحو 617 مليون ريال)، و888 قطعة أرض بقيمة 78 مليون دينار (نحو 412 مليون ريال). وشهدت الفئتان تراجعًا طفيفًا في عدد المعاملات، بلغ 9% للشقق و16% للأراضي.
السعوديون ثانيًا في عدد العقارات المملوكة.. وخامسًا من حيث القيمة
وكشف التقرير أن العراقيين تصدروا الجنسيات الأكثر شراءً للعقار في الأردن خلال 2025، بعدد بلغ 496 عقارًا، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية بشراء 362 عقارًا، ما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين السعوديين بالعقار الأردني، خصوصًا في العاصمة عمّان والمواقع السكنية الحيوية.
وجاءت الجنسيات السورية ثالثًا بـ 216 عقارًا، تلتها الأميركية بـ 163 عقارًا، ثم الفلسطينية خامسًا بـ 158 عقارًا.
أما من حيث القيمة المالية، فجاءت مشتريات السعوديين بقيمة 11 مليون دينار أردني، وهو ما يعادل نحو 58 مليون ريال سعودي، ليحتلوا المرتبة الخامسة من حيث حجم الإنفاق العقاري لغير الأردنيين.
وتصدّر العراقيون القائمة بقيمة بلغت 71.8 مليون دينار (نحو 379 مليون ريال)، تلتهم الجنسيات الأميركية بقيمة 18.4 مليون دينار (97 مليون ريال)، ثم السورية بـ 13.4 مليون دينار (70.7 مليون ريال)، والفلسطينية بـ 12.2 مليون دينار (64.4 مليون ريال).
ورغم انخفاض قيمة المبيعات الإجمالية من 200 مليون دينار العام الماضي إلى 195 مليون دينار في 2025، فإن السوق العقاري الأردني لا يزال يحافظ على جاذبيته للمستثمرين الخليجيين، وعلى رأسهم السعوديون، بفضل الاستقرار التشريعي والعوائد الاستثمارية الجيدة.