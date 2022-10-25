شاهد.. لقاء موسع لـ"الربيعة" ووزير النقل الإندونيسي للتيسير على المعتمرين

ونوه الوزير بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والمصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، خصوصًا أن الدولتين عضوتين في مجموعة دول العشرين، مشيرًا إلى أهمية قطاع النقل كنشاط أساسي يدعم سهولة التنقل بين البلدين، ويسهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ووصول المعتمرين إلى الحرمين الشريفين، ودوره في إثراء تجربة ضيوف الرحمن.