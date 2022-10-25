شاهد.. لقاء موسع لـ"الربيعة" ووزير النقل الإندونيسي للتيسير على المعتمرين
عقد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، لقاءً موسعًا مع وزير النقل بجمهورية إندونيسيا بودي كاريا سومادي، ضمن زيارته الرسمية للعاصمة جاكرتا، بهدف بحث سبل التعاون المشترك في ظل العلاقات التاريخية بين البلدين، والدفع بها لمستويات أفضل في سبيل تسهيل وصول المعتمرين الإندونيسيين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة لتأدية مناسكهم بطمأنينة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.
وأكد "الربيعة" على حرص الوزارة وكافة أطراف منظومة الحج والعمرة على تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين بأعلى معايير الجودة، في ظل الدعم غير المحدود والحرص المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهما الله- على راحة وسلامة ضيوف الرحمن، وضمن الالتزام الراسخ للمملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، نظرًا لوقوع الحرمين الشريفين ضمن أراضيها.
ونوه الوزير بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، والمصالح المشتركة والمتبادلة بين الجانبين، خصوصًا أن الدولتين عضوتين في مجموعة دول العشرين، مشيرًا إلى أهمية قطاع النقل كنشاط أساسي يدعم سهولة التنقل بين البلدين، ويسهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، ووصول المعتمرين إلى الحرمين الشريفين، ودوره في إثراء تجربة ضيوف الرحمن.
وشهدت الزيارة الرسمية عقد لقاءات موسعة مع عدد من المسؤولين والمختصين من القطاعين العام والخاص، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة بما يحقق تطلعات ورغبة القيادتين، ويحقق المستهدفات التنموية، ويعزز العلاقات بينهما في المجالات المتعددة منها الدينية والثقافية، ويوثق التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الجانبين، ويسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين القادمين من إندونيسيا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.