"الأمن البيئي" يضبط 22 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (22) مخالفًا لنظام البيئة، (15) مواطنًا، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ومواطنان خليجيان، ارتكبوا مخالفات رعي (424) متنًا من الإبل، و(210) رؤوس من الاغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.