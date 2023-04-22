الفنون الشعبية بنجران.. صورة للفرح بتراث وطني زاخر في أيام العيد

ويأتي بعد ذلك لون الرزفة؛ وهو فنّ يعتمد على الإيقاعات الصوتية، وفيها ينقسم المؤدّون إلى صفين متوازيين بشكل متراصّ كتفًا إلى كتف، ويرددون أبياتًا شعرية بألحان عذبة، ويكون ضمن الصف الأول في الرزفة شاعر أو راوٍ للشعر يلقّنهم أبياتًا تتناسب مع المناسبة؛ حيث يبدأ الصف الأول بالشدو بالأبيات، ومن ثم يبدأ الصف الثاني بترديدها، ويعود الصف الأول بالترديد أو الانتقال إلى أبيات شعرية أخرى، ويستمرّ الصف الثاني في الترديد للأبيات، ويتقدم أحد الصفين إلى الأمام بدقات منتظمة من الأرجل حتى يقترب من الصف الثاني، ثم يعود للخلف على نفس الإيقاعات والدقات، وبين الصفين في المنتصف تمامًا يقوم البعض بما يسمى "السعب"، وهم يحملون "الجنبية" أو الخنجر، وأحيانًا العصي، والبعض منهم يتميز بارتدائه الزي الشعبي النجراني المعروف بالمذيل، ويتحرك الراقصون بشكل متناغم مع الأهازيج واللحن.