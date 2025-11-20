"يلو" شريك لوجستي للقمة العالمية للصناعة 2025 في الرياض

أعلنت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" عن مشاركتها كشريك لوجستي في أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، "القمة العالمية للصناعة" والذي سيقام في العاصمة الرياض بمركز الملك عبدالعزيز للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 27 نوفمبر 2025. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لدور "يلو" الريادي في المشاركة ودعم الأحداث والفعاليات التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، والتي أضحت بفضل رؤية 2030 منصةً دولية جاذبة للمؤتمرات والمعارض الكبرى.
وفي إطار شراكتها، ستقدّم "يلو" خدمات لوجستية متكاملة لنقل الشخصيات البارزة والوفود المشاركة في المؤتمر، من خلال تخصيص أسطول كبير من السيارات الحديثة والمجهّزة بأحدث التقنيات، بما يضمن راحة وسلامة ضيوف المملكة طوال فترة انعقاد المؤتمر.
وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ حمد الحميّد، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، قائلاً: "نفخر في يلو باختيارنا كشريك لوجستي للقمة العالمية للصناعة 2025، وهذا يؤكد ثقة الشركاء المحليين والدوليين في قدراتنا وخدماتنا المتطوّرة. وأضاف، إن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يعكس مكانتها الرائدة في استقطاب الفعاليات الدولية ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية الصناعية على مستوى العالم، ونسعى من خلال شراكتنا إلى تقديم تجربة نقل استثنائية تواكب تطلعات ضيوف المملكة وتدعم نجاح المؤتمر". وأكّد الحميّد أننا نؤمن بأن النقل الحديث والفعّال هو جزء أساسي من منظومة النجاح لأي فعالية كبرى، ونحن ملتزمون بتسخير جميع إمكانياتنا لتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة.
وتابع قائلاً: تؤكد "يلو" من خلال هذه الشراكة التزامها المتواصل بالتواجد في كبرى الفعاليات التي تحتضنها المملكة، واضعة نُصب عينيها تقديم حلول نقل مبتكرة ومواكبة لأحدث التطوّرات التقنية، بما يليق بمكانة المملكة ويعزّز من تجربة ضيوفها القادمين من مختلف أنحاء العالم.
يذكر أن "يلو" لديها أكثر من 100 فرع تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية ومملكة المغرب وسويسرا، وتملك "يلو" خبرة لأكثر من 25 عاماً في مجالها، وتوفّر مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.
وللتعرّف على أجندة المؤتمر العام، والفعاليات المصاحبة وأبرز المتحدثين فيه، سجّل في الموقع الإلكتروني الخاص بالقمة العالمية للصناعة عبر الرابط .
بالإضافة إلى زيارتكم لموقع شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" للتعرّف أكثر على الخدمات المقدّمة .