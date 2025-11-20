"يلو" شريك لوجستي للقمة العالمية للصناعة 2025 في الرياض

وبهذه المناسبة، صرّح الأستاذ حمد الحميّد، الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل "يلو"، قائلاً: "نفخر في يلو باختيارنا كشريك لوجستي للقمة العالمية للصناعة 2025، وهذا يؤكد ثقة الشركاء المحليين والدوليين في قدراتنا وخدماتنا المتطوّرة. وأضاف، إن استضافة المملكة لهذا الحدث العالمي يعكس مكانتها الرائدة في استقطاب الفعاليات الدولية ودورها المحوري في دفع عجلة التنمية الصناعية على مستوى العالم، ونسعى من خلال شراكتنا إلى تقديم تجربة نقل استثنائية تواكب تطلعات ضيوف المملكة وتدعم نجاح المؤتمر". وأكّد الحميّد أننا نؤمن بأن النقل الحديث والفعّال هو جزء أساسي من منظومة النجاح لأي فعالية كبرى، ونحن ملتزمون بتسخير جميع إمكانياتنا لتوفير أعلى معايير الجودة والسلامة والراحة.