نائب وزير السياحة: 150 ألف غرفة فندقية تدخل الخدمة خلال عامين

وتستهدف السعودية استقبال 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030 كجزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد، والتي تشمل تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط، ونحو الصناعات بما في ذلك الرياضة والتقنية.