نائب وزير السياحة: 150 ألف غرفة فندقية تدخل الخدمة خلال عامين

تعيش المملكة عصرًا زاهيًا في قطاع السياحة حيث جذبت المملكة نحو 13 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص في صناعة السياحة.
وتضيف هذه الاستثمارات ما بين 150 ألفًا إلى 200 ألف غرفة فندقية أخرى خلال العامين المقبلين وفقًا للأميرة هيفاء آل سعود، نائبة وزير السياحة السعودي.
وأضافت الأميرة هيفاء أن المملكة تستهدف أيضًا رفع إيرادات السياحة إلى 85 مليار دولار هذا العام، من نحو 66 مليار دولار في عام 2023 وفقًا لبلومبيرغ.
وتستهدف السعودية استقبال 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2030 كجزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للاقتصاد، والتي تشمل تنويع مصادر الإيرادات بعيدًا عن النفط، ونحو الصناعات بما في ذلك الرياضة والتقنية.
وفي عام 2023، سجلت السعودية 100 مليون زيارة معظمهم من الزوار الداخليين، فيما يمثل الزوار الدوليون نحو 27 مليونًا وكان جزء كبير من الوافدين مرتبطًا بالعمرة والحج أو رحلات الأعمال.