للمرة الثانية.. "رافد" تنال اعتماد الآيزو في السلامة المرورية على الطرق

حصلت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" على اعتماد منظمة الآيزو في إدارة السلامة المرورية على الطرق (ISO 39001:2012) لمدة ثلاث سنوات متتالية؛ وذلك بعد استكمال المعهد البريطاني للمعايير" bis " لإجراءات التدقيق على مدى التزام الشركة بتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة المرورية المعترف بها دوليًا.
وجاء حصول الشركة على شهادة الاعتماد للمرة الثانية بعد التزامها بتطبيق المعايير الخاصة بمتطلبات أنظمة إدارة سلامة المرور على الطرق، وتطبيقها في العمليات التشغيلية، إلى جانب الاستمرار في وضع خطط متكاملة للتدريب على السلامة المرورية والصيانة الدورية والمراقبة والإشراف على أكثر من 40 ألف رحلة مدرسية يوميًا؛ لرفع مستوى الجودة والسلامة، بالإضافة إلى تقديم تقارير دورية للعمل الميداني، وتطوير الخدمة بناءً على النتائج، ملتزمةً بالتشريعات واللوائح المتعلقة بالسلامة المرورية على الطرق.
وتنفذ الشركة فحوصات استعدادية ودورية للميدان والأسطول قبل الدخول للخدمة؛ للتأكد من تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة، ومعالجة الملاحظات المرصودة كافة من خلال فرق فحص ورقابة ميدانية، والقيام بتدريب دوري للسائقين على جوانب الأمن والسلامة وكيفية التعامل مع طلبة ذوي الإعاقة والحالات الطارئة، وخلال العام الدراسي 1445هـ تم تدريب أكثر من 20,585 سائقًا عبر مدربين معتمدين من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأسهمت "رافد" في تفعيل حملات توعية بالأمن والسلامة في النقل المدرسي؛ لرفع الوعي وتوضيح مسؤوليات والتزامات الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع تحت شعار الأمن والسلامة مسؤولية الجميع، والقيام بزيارات ميدانية لأكثر من 20 ألف مدرسة مخدومة، إلى جانب إنشاء مكتبة توعوية تحتوي على مواد تدريبية للطلبة ومقاطع مصورة ونشاطات إلكترونية؛ بهدف تعميمها وتفعيلها من قبل المدارس في مختلف مناطق المملكة، حيث استقبلت المكتبة الإلكترونية أكثر من 107 آلاف زائر حتى الآن للاستفادة من محتوياتها وتفعيلها في المدارس أثناء الأنشطة اللاصفية، كما تستهدف الحملة سائقي حافلات النقل المدرسي بإرسال ما يزيد عن 140 ألف رسالة نصية توعوية.
وعملت الشركة على تطوير وإنشاء أنظمة وحلول تقنية لتحقيق الكفاءة والجودة التشغيلية، وتسهيل سير العمليات الميدانية من خلال أتمتة إجراءات الأمن والسلامة مع أنظمة الشركة، وتدشين منصة إلكترونية لتدريب وتوعية السائقين، وإنشاء غرفة التحكم للتتبع المباشر واللحظي للرحلات المدرسية، ومنصة الرصد الإلكتروني للمخالفات، إضافة إلى إنشاء تطبيق رافد (أمان) الذي يعد شريك مشرفي النقل المدرسي في المدارس لرفع البلاغات وتسجيل البيانات.
يشار إلى أن شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" التابعة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة كليًا للدولة، حصلت مسبقًا على اعتماد منظمة الآيزو في إدارة السلامة المرورية والطرق بوصفها أول شركة سعودية تحصل على هذه الشهادة، وحازت كذلك على شهادة الاعتماد السعودي في مجال الرقابة والتفتيش، وشهادة الاعتماد من مركز الاعتماد الخليجي في مجال التفتيش على الحافلات والمركبات كأول جهة معتمدة في هذا المجال على مستوى الخليج.