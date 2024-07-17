للمرة الثانية.. "رافد" تنال اعتماد الآيزو في السلامة المرورية على الطرق

وأسهمت "رافد" في تفعيل حملات توعية بالأمن والسلامة في النقل المدرسي؛ لرفع الوعي وتوضيح مسؤوليات والتزامات الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع تحت شعار الأمن والسلامة مسؤولية الجميع، والقيام بزيارات ميدانية لأكثر من 20 ألف مدرسة مخدومة، إلى جانب إنشاء مكتبة توعوية تحتوي على مواد تدريبية للطلبة ومقاطع مصورة ونشاطات إلكترونية؛ بهدف تعميمها وتفعيلها من قبل المدارس في مختلف مناطق المملكة، حيث استقبلت المكتبة الإلكترونية أكثر من 107 آلاف زائر حتى الآن للاستفادة من محتوياتها وتفعيلها في المدارس أثناء الأنشطة اللاصفية، كما تستهدف الحملة سائقي حافلات النقل المدرسي بإرسال ما يزيد عن 140 ألف رسالة نصية توعوية.