"بنزيما" : يجب أن تكون رؤوسنا مرفوعة ونحن جاهزون لمواجهة الهلال أو النصر

أكد الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد أنه يجب أن يكون الفريق دائمًا مرفوع الرأس حتى في حالة الهزيمة أو التعادل.
ونجح الاتحاد مساء اليوم الاثنين بقيادة بنزيما في الفوز على نظيره الوحدة بنتيجة (2/ 1)، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس السوبر السعودي.
وأضاف بنزيما : "مع الوقت سأعود وسأسجل الأهداف وأساعد زملائي في الفريق، وسأضغط نفسي فأنا أتمرن تمارين خاصة بي في منزلي لأكون أفضل".
وتابع النجم الفرنسي قائلاً: "كما قلت سابقًا علينا ألا نقارن بين لاعبي ريال مدريد والاتحاد، فلاعبو الفريقين مختلفون تمامًا".
وأتم اللاعب الفرنسي حديثه: "والهلال والنصر أقوياء وأهم شيء بالنسبة لنا الاستعداد الجيد للمباراة القادمة لأنها مهمة، ونحن جاهزون لمواجهة الهلال أو النصر".