بالتعاون مع وزارة الداخلية.. "وِرث" تنفذ مبادرة لتعزيز الهوية الثقافية السعودية للمسافرين

يذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث) يُعد جهة رائدة في إبراز الهوية الوطنية وإثراء الفنون التقليديّة السعودية محليًا وعالميًا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليديّة، والإسهام في الحفاظ على أصولها ودعم القدرات والمواهب الوطنية والممارسين لها، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها.