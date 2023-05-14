لأول مرة بالمملكة.. جمعية الموارد البشرية ومعهد الإدارة ينفذان سلسلة برامج تطبيقية

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالمعهد وعضو لجنة الاعتماد المهني في جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية (SHRM) عبدالرحمن بن محمد الشعيل، أن هذه البرامج التطبيقية ليست كمثيلاتها من البرامج التدريبية التقليدية؛ حيث إن مدة كل برنامج هو يوم واحد فقط؛ وهو ما يمسى (Masterclass)، ويقدَّم البرنامج بطريقة تطبيقية قائمة على خبرات المدرب الواقعية وممارسته في المجال، وتُنَفذ لأول مرة بشكلها هذا في المملكة؛ وهو ما يعطي لهذا الحدث تفردًا وتميزًا عن غيره.