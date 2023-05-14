لأول مرة بالمملكة.. جمعية الموارد البشرية ومعهد الإدارة ينفذان سلسلة برامج تطبيقية

تُنفذ جمعية إدارة الموارد البشرية بالولايات المتحدة الأمريكية (SHRM)، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، مجموعتها الأولى من سلسلة البرامج التطبيقية المخصصة للمملكة العربية السعودية تحت عنوان "تعلم من النخبة"، والتي يقدّمها خبراء عالميون من أشهر المتخصصين في إدارة الموارد البشرية، ويحصل المشاركون فيها على شهادات من معهد الإدارة العامة ومن جمعية إدارة الموارد البشرية الأمريكية، بالإضافة إلى ساعات معتمدة (PDCs) للتطوير المهني؛ وهو ما يجعل من الحضور فرصة ثمينة لكل المهتمين والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية.
وأوضح مدير عام الموارد البشرية بالمعهد وعضو لجنة الاعتماد المهني في جمعية إدارة الموارد البشرية في الولايات المتحدة الأمريكية (SHRM) عبدالرحمن بن محمد الشعيل، أن هذه البرامج التطبيقية ليست كمثيلاتها من البرامج التدريبية التقليدية؛ حيث إن مدة كل برنامج هو يوم واحد فقط؛ وهو ما يمسى (Masterclass)، ويقدَّم البرنامج بطريقة تطبيقية قائمة على خبرات المدرب الواقعية وممارسته في المجال، وتُنَفذ لأول مرة بشكلها هذا في المملكة؛ وهو ما يعطي لهذا الحدث تفردًا وتميزًا عن غيره.
وأضاف "الشعيل" أن الهدف الرئيسي لإقامة هذه البرامج التطبيقية المتخصصة هو العمل على مواكبة المملكة لأفضل وأحدث الممارسات والاستراتيجيات في مجال إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية، خاصة في ظل المتغيرات التي تواجه العالم حاليًا.
وتشمل السلسلة (8) برامج تطبيقية بواقع (4) برامج في كل يوم، ويمكن للراغبين المشاركة في برنامج واحد في كل يوم، وتنفذ البرامج التطبيقية باللغة الإنجليزية خلال يومي الأربعاء والخميس (7- 8 يونيو 2023م)، في فندق فوكو بمدينة الرياض.