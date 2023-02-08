"تمكين" و"أوراكل" توقعان مذكرة تعاون في الخدمات السحابية والتحوَل الرقمي السعودي

وقّعت شركة "تمكين للتقنيات" وشركة "أوراكل سيستيمز ليمتد“ مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين للمساهمة في تسريع التحول الرقمي السعودي، وتحفيز الكيانات الحكومية والخاصة في المملكة للانتقال إلى الخدمات السحابية.
وتفصيلاً، أكدت المذكرة الممتدة لعام كامل الحرص على المشاركة الثنائية في العديد من الأنشطة أهمها الاستفادة من الخدمات السحابية بدلاً من الاستمرار في استثمار الأنظمة التقليدية، بالإضافة إلى الندوات والفعاليات وورش العمل، وابتكار أفكار الخدمات السحابية والتقنيات الناشئة، لزيادة الوعي بالخدمات السحابية وتسريع اعتماد حوسبتها.
وتأتي هذه المذكرة في إطار رغبة الطرفين لدعم مبادرات التحول الرقمي، وتوفير حلول سحابية شاملة.
وتعمل شركة "تمكين للتقنيات" على دعم الابتكار الوطني، وتسعى من خلال هذا المشروع إلى دعم المؤسسات الحكومية والخاصة بالخدمات السحابية حتى تتمكن بدورها من مواكبة التقدم التكنولوجي والتقني في الخدمات التي تقدمها، والدخول في شراكات تقدم خدمات رقمية تتسم بالاستدامة الذاتية وتحسين جودة الحياة.