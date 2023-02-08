"تمكين" و"أوراكل" توقعان مذكرة تعاون في الخدمات السحابية والتحوَل الرقمي السعودي

وتفصيلاً، أكدت المذكرة الممتدة لعام كامل الحرص على المشاركة الثنائية في العديد من الأنشطة أهمها الاستفادة من الخدمات السحابية بدلاً من الاستمرار في استثمار الأنظمة التقليدية، بالإضافة إلى الندوات والفعاليات وورش العمل، وابتكار أفكار الخدمات السحابية والتقنيات الناشئة، لزيادة الوعي بالخدمات السحابية وتسريع اعتماد حوسبتها.