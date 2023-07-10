طلبة "تعليم الرياض" يؤدون اختبارات الدور الثاني

يواصل طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أداء اختبارات الدور الثاني للطلبة المكملين المتوّقع تخرجهم من المرحلة الثانوية للعام الدراسي 1444هـ.
وتفقّد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام، مقر اختبارات الدور الثاني للطلبة المتوقع تخرجهم هذا العام بثانوية الشيخ عبدالعزير بن باز؛ حيث اطلّع على الجهود المبذولة في الإعداد والتهيئة لمقار الاختبارات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الاختبارات بيُسر وسهولة.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن طلاب وطالبات المنطقة من طلاب الصف الثالث ثانوي سيواصلون أداء اختباراتهم خلال الأسبوع الجاري حتى الخميس المقبل، وذلك في مقرات الاختبارات المعتمدة وهي ثانوية الشيخ عبدالعزيز بن باز للبنين والثانوية الرابعة للبنات.
وأكد الثميري أن الإدارة العامة للتعليم سخّرت كافة إمكانياتها لضمان جودة أداء الاختبارات من خلال إعداد خطة منظمّة تضمن سير الاختبارات بكل يسر وسهولة مع التقيّد بتعليمات وقواعد الاختبارات خلال تنفيذها.
وأشار إلى أن مقار الاختبارات تشهد زيارات ميدانية لعددٍ من القيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات لتفقد ومتابعة سير الاختبارات، متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والنجاح.