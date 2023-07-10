طلبة "تعليم الرياض" يؤدون اختبارات الدور الثاني

وتفقّد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام، مقر اختبارات الدور الثاني للطلبة المتوقع تخرجهم هذا العام بثانوية الشيخ عبدالعزير بن باز؛ حيث اطلّع على الجهود المبذولة في الإعداد والتهيئة لمقار الاختبارات لتوفير الأجواء الملائمة للطلاب لأداء الاختبارات بيُسر وسهولة.