"السديس" يشدد على أهمية الاستعداد المبكر لموسم الحج ويهنئ بنجاح خطة رمضان

حثّ رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس؛ القيادات الدينية ومنسوبي الرئاسة بالتهيئة الاستباقية المبكرة لموسم حج عام ١٤٤٥هـ؛ وتعظيم رحلة ضيوف الرحمن الإيمانية، مهنئًا جميع القيادات الدينية بالنجاح الذي حققته الرئاسة في تنفيذ خطة شهر رمضان المبارك ١٤٤٥هـ.
جاء ذلك خلال لقائه مع القيادات الدينية بمكتبه برئاسة الشؤون الدينية بمكة المكرمة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، حيث شدد الشيخ السديس على أن محورية خدمة الضيف دينيًا، وإثراء تجربتهم الإيمانية؛ ستظل محور خطة موسم حج ١٤٤٥هـ
وأضاف السديس إن شعار محورية خدمة الضيف دينيًا الذي وضعته الرئاسة خلال موسم رمضان ١٤٤٥هـ، تكلل بالنجاح المبهر، في أول موسم ديني بعد استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية ثم بالدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة.
وأكد أن تضافر الجهود بين شركاء النجاح؛ خلَق منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، وأسهم في مواصلة سلسلة نجاحات المملكة في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة للمصلين والمعتمرين، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين، وتعضيد الأدوار التكاملية مع هيئة العناية بالحرمين، والتناغم مع كافة الجهات الحكومية وشركاء النجاح.
وأشار إلى أن التعاون المستمر بين الجميع من العوامل التي أدت إلى نجاح موسم رمضان المبارك، والتناغم والتكامل في الأعمال الميدانية الدينية، مما يؤكد على العمل المؤسسي المحوكم في المنظومة الدينية.
وطالب القيادات الدينية المعنية بسرعة إعداد دراسة لتقييم أداء المنظومة الدينية وحوكمة عملها، وتعظيم مكامن القوة، وتحويل التحديات إلى فرص إيجابية، وفق حوكمة وقياس رضا القاصدين، وتميز ديني وجودة وإتقان. واستمع رئيس الشؤون الدينية لإثراء ومقترحات القيادات الدينية حول خطة موسم رمضان ١٤٤٥هـ، وطبيعة عمل المنظومة الدينية في المرحلة القادمة، وموسم الحج على وجه الخصوص.