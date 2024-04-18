"السديس" يشدد على أهمية الاستعداد المبكر لموسم الحج ويهنئ بنجاح خطة رمضان

وأكد أن تضافر الجهود بين شركاء النجاح؛ خلَق منظومة دينية خدمية متكاملة، تراعي معايير الجودة العالمية، وأسهم في مواصلة سلسلة نجاحات المملكة في إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، وتهيئة الأجواء التعبدية الخاشعة للمصلين والمعتمرين، وإثراء تجربة الأعداد المليونية من القاصدين والزائرين للحرمين، وتعضيد الأدوار التكاملية مع هيئة العناية بالحرمين، والتناغم مع كافة الجهات الحكومية وشركاء النجاح.