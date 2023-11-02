السعودية والبحرين تبحثان تعزيز مستوى التنسيق المشترك في "البيانات الإحصائية"

يُذكر أن رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد الدوسري، قد زار مملكة البحرين على رأس وفد إحصائي من المملكة العربية السعودية للمشاركة في المؤتمر الدولي التاسع لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)، الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين، وهو حدثٌ دولي يُنَظَّم كل سنتين من خلال المبادرة الدولية (SDMX) التي أُطلقت عام 2002م، وتديرها مجموعة من المنظمات الدولية؛ بهدف توحيد وتحديث آليات وعمليات تبادل البيانات الإحصائية والوصفية بين المنظمات الدولية والأجهزة الإحصائية الرسمية.