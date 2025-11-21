آل الشيخ: لا يُشترط التفرغ لوظائف الأئمة والمؤذنين.. والدعم الكبير من القيادة وراء الإنجاز

أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الجمعة الموافق 30 جمادى الأولى 1447هـ، فتح باب التقديم على 31 ألف وظيفة على نظام المكافآت لمنسوبي المساجد في مختلف مناطق المملكة، تشمل وظائف "إمام ومؤذن".
ويأتي ذلك عقب إتمام الوزارة أكبر مشروع توظيف في تاريخها، بإنهاء إجراءات تعيين 60 ألف مواطن ومواطنة في فروع الوزارة خلال أربع سنوات عمل فعلية، ضمن المبادرة الوطنية للتوظيف، ليصل بذلك إجمالي الوظائف التي وفرتها الوزارة إلى 91 ألف وظيفة.
وأكد آل الشيخ أن هذا الإنجاز يعكس دعم القيادة الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -، وحرصها على تمكين أبناء وبنات الوطن من فرص العمل المناسبة، وخدمة بيوت الله، والدعوة إليه.
وأشار معاليه إلى أن الوظائف الجديدة على نظام المكافآت لا تشترط التفرغ، إذ تتيح للمعينين الجمع بين وظيفتين، داعيًا المواطنين المؤهلين للتقديم عبر فروع الوزارة في المناطق.
وأوضح أن توظيف هذا العدد الضخم من المواطنين سينعكس إيجابًا على جودة وكفاءة العمل الإداري والفني في الوزارة، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة في محور تطوير الكوادر البشرية وتمكينهم في القطاعات الدينية والإدارية.
وكان آل الشيخ قد شهد، يوم الاثنين 26 جمادى الأولى 1447هـ، توقيع آخر 8 عقود ضمن برنامج الخطة الوطنية للتوظيف، خلال حفل أُقيم في ديوان الوزارة، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والإعلاميين.
يُذكر أن الوظائف التي تم التعيين عليها شملت مجالات متنوعة منها: "دعاة، داعيات، أئمة، مؤذنون، مراقبون ومراقبات، حراس وحارسات أمن"، فيما تُعد الـ31 ألف وظيفة الجديدة نقلة نوعية في مسيرة التوظيف في الوزارة.