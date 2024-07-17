استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت الرائدة لفحص مكوّنات الجسر المعلق بالرياض

انتهت أمانة منطقة الرياض من أعمال فحص وتقييم وصيانة الجسر المعلق في الرياض؛ بهدف التأكد من سلامة الجسر، وكيابل الشد وقدرتها على تحمل الأحمال وأوزان المركبات على الجسر، واستمرار الحركة المرورية وكثافتها في الرياض، بوصف الجسر أبرز معالم الرياض التي تسهم في ربط المدينة، خدمة لسكان غرب وجنوب الرياض.
ويعدّ الجسر المعلق من الجسور الفريدة من نوعها على مستوى المملكة؛ حيث يبلغ طوله سبعمائة وثلاثة وستين مترًا، بعرض خمسة وثلاثين مترًا بستّة مسارات، ويحمله مائتان وثمانية وأربعون كيبلًا.
واستخدمت الأمانة في فحص وتقييم الجسر لأول مرة على مستوى المملكة؛ جهاز روبوت مزودًا بكاميرا تصوير 360 درجة لتصوير كيابل الشد، والتأكد من سلامتها، وطرق إصلاحها ومعالجتها، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل الأحمال، والتأكُّد من مستوى الاهتزاز، والقدرة على تحمّل الظروف المناخية؛ مما أسهم في دقّة تحديد الكيابل التي تحتاج إلى صيانة، وسرعة المعالجة، وتقييم مستوى التحمل.
يُشار إلى أن أمانة منطقة الرياض تسعى من خلال استراتيجيتها إلى رفع جودة الطرق، والتنقل الآمن في المدينة، وتعزيز السلامة المرورية، عبر أعمال صيانة الطرق والجسور، واستخدام التقنيات الحديثة في تفعيل دور الأمانة لخدمة سكان الرياض وزوّارها؛ لتكون الرياضُ بيئةً حضرية مستدامة.