استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت الرائدة لفحص مكوّنات الجسر المعلق بالرياض

واستخدمت الأمانة في فحص وتقييم الجسر لأول مرة على مستوى المملكة؛ جهاز روبوت مزودًا بكاميرا تصوير 360 درجة لتصوير كيابل الشد، والتأكد من سلامتها، وطرق إصلاحها ومعالجتها، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في عملية تحليل الأحمال، والتأكُّد من مستوى الاهتزاز، والقدرة على تحمّل الظروف المناخية؛ مما أسهم في دقّة تحديد الكيابل التي تحتاج إلى صيانة، وسرعة المعالجة، وتقييم مستوى التحمل.