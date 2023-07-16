"مسام" ينتزع 1334 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة

كما تمكنت فرق مسام خلال الأسبوع الثاني من هذا الشهر من تطهير 209.667 متراً مربعاً من الأراضي اليمنية؛ لتصل بذلك المساحة الإجمالية التي تمّ تطهيرها منذ بداية الشهر حتى الآن 268.226 متراً مربعاً.