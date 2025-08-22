تفاعلاً مع حملة ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يوجّه بإطلاق حملة داخلية شاملة للتبرع بالدم

إنفاذًا لتوجيهات الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، أطلقت الوزارة حملة داخلية كبرى للتبرع بالدم، تشمل جميع منسوبيها في مختلف مناطق المملكة، دعمًا للحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله.