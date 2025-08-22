تفاعلاً مع حملة ولي العهد.. وزير الحرس الوطني يوجّه بإطلاق حملة داخلية شاملة للتبرع بالدم

إنفاذًا لتوجيهات الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، أطلقت الوزارة حملة داخلية كبرى للتبرع بالدم، تشمل جميع منسوبيها في مختلف مناطق المملكة، دعمًا للحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله.
وتجسّد هذه المبادرة حرص وزارة الحرس الوطني على أداء واجبها الوطني والإنساني، وتعزيز قيم التكاتف والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب دعم الجهود الصحية الوطنية، والمساهمة في توفير احتياجات بنوك الدم بما يسهم في إنقاذ الأرواح.
وتأتي الحملة ترجمةً عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتحفيز منسوبي الوزارة ليكونوا نموذجًا في البذل والعطاء، وتشجيع المجتمع على المبادرة والمشاركة في هذا العمل الإنساني النبيل.