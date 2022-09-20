تزامناً مع اليوم الوطني.. شراكة مجتمعية بين ثلاث جهات لإجراء 92 عملية تغيير مفصل ركبة

أطلق مستشفى الدرعية عضو تجمُّع الرياض الصحي الثالث، والجمعية الخيرية لرعاية مرضى الروماتيزم، والبنك العربي الوطني، مبادرة مجتمعية تزامناً مع احتفاء المملكة باليوم الوطني الـ 92، والتي تتمثل في إجراء 92 عملية جراحية لتغيير المفاصل لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل للمرضى المسجلين في قوائم الانتظار، وفقاً للمعايير الفنية والسياسات الطبية المعتمدة.