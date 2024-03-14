حث على اغتنام الأجر ومضاعفته.. "مفتي المملكة": مَناقب "صندوق إحسان الوقفي" متعددة

وأوضح سماحته أن الوقف دلت على مشروعيته نصوص عديدة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعمل به الصحابة رضوان الله عليهم وهو نوع من البر الذي يُقصَد به التقرب إلى الله تعالى من خلال الإحسان على المعوزين والتعاون على البر والتقوى؛ مبينًا أن صندوق "إحسان" الوقفي يمتلك مناقب كثيرة من حيث دعوته لإتاحة الوقف لعموم المحسنين، وتعزيز الاستدامة لدعم الفرص الخيرية والمشاريع التنموية عبر تنمية الأصول الموقوفة للصندوق، واستثمارها بما يسهم بالنفع على مصارف الوقف والأصل الموقوف.