"فيا رياض" تفتح أبوابها في 11 مايو.. إحدى أرقى الوجهات الترفيهية

وتشكّل منطقة "فيا رياض" الترفيهية تجربة متكاملة بتصميم فريد على الطراز السلماني، يتناغم مع الهوية المحلية لمدينة الرياض، وتضم مجموعة من أرقى العلامات التجارية العالمية، وواحدًا من أشهر فنادق الخمس نجوم، والعديد من المطاعم والمقاهي العالمية التي توجد بالمملكة لأول مرة، مع سبع صالات سينما توفر تجارب سينمائية فريدة؛ حيث تتميز كل صالة بتصميم مختلف، إحداها صالة طويق التي تتميز بالتصميم النجدي.