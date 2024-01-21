"إغاثي" الملك ينتزع 1.010 ألغام عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

واستطاع فريق "مسام" من نزع 735 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرتين غير منفجرة في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 121 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، كما تمكن الفريق في محافظة مأرب من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و100 لغم مضاد للدبابات بمديرية مأرب.