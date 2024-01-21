"إغاثي" الملك ينتزع 1.010 ألغام عبر مشروع "مسام" في اليمن خلال أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2023م، من انتزاع 1.010 ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها لغمان مضادان للأفراد، و117 لغماً مضاداً للدبابات، و890 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.
واستطاع فريق "مسام" من نزع 735 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرتين غير منفجرة في مديرية هجر بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 121 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، كما تمكن الفريق في محافظة مأرب من نزع لغم واحد مضاد للأفراد و4 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و100 لغم مضاد للدبابات بمديرية مأرب.
وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغمين مضادين للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية باب المندب، ونزع لغما واحدا مضادا للأفراد و11 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، و3 ذخائر غير منفجرة بمديرية صبر، و12 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة بمديرية ذباب.
وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر يناير إلى 2.781 لغماً، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 429 ألفاً و590 لغماً زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.