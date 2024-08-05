ليبلغ الإجمالي 14 شهادة.. مجلس الضمان الصحي ينال 9 شهادات آيزو

حصل مجلس الضمان الصحي على 9 شهادات آيزو خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، لتصل إلى 14 شهادة نالها خلال مسيرته نظير الجهود التي يبذلها، واستيفاء المتطلبات والاشتراطات في العديد من المجالات.
ومنحت Intertek المجلس شهادة ISO 44001:2017 في نظام إدارة علاقات العمل التعاونية نظير جهوده في تعزيز وتنمية العلاقات التعاونية مع شركائه، وبناء علاقات مستدامة مبنية على الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون الفعال.
فيما جاءت بقية الشهادات من (TUV Austria) المتخصصة في الاختبار والتفتيش، حيث مُنح المجلس شهادة ISO 30414: 2018 في المبادئ التوجيهية لتقارير الموارد البشرية الذي يعكس التزامه بتوفير إطار عمل لتقييم أداء وإدارة الموارد البشرية، وتقديم تقارير شاملة وشفافة، وشهادة نظام إدارة المعرفة ISO30401:2018 التي حصل عليها مجلس الضمان الصحي بناءً على تنظيم وتوثيق واستغلال المعرفة، واستخدامها في تحسين قدرته لتحقيق الأهداف الإستراتيجية وتعزيز الأداء والابتكار.
وحقق المجلس نجاحًا في توفير إطار عام ومبادئ توجيهية لإدارة المخاطر؛ بغية الوصول إلى أهدافه وحماية قيمه استحق من خلالها شهادة الآيزو في مواصفة إرشادية إدارة المخاطر ISO 31000:2018، كما تم منحه شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001:2018 التي عكست اهتمامه بتوفير إطار شامل لحماية صحة وسلامة العاملين وإدارة المخاطر المترتبة على العمل.
ووفّر مجلس الضمان الصحي إطارًا شاملًا لإدارة البيئة للحد من التأثيرات البيئية الضارة وتحسين الأداء البيئي مما قاده للحصول على شهادة نظام إدارة البيئة ISO:14001:2015، كما عزز حضوره اجتماعيًا بالحصول على شهادة مواصفة إرشادية المسؤولية المجتمعية ISO 26001:2010 لسعيه الدؤوب في توفير إطار شامل للمؤسسات لممارسة المسؤولية المجتمعية وجعلها نموذجًا لإدارة الأثر الاجتماعي والبيئي والاقتصادي لأنشطتها.
وحصل المجلس على شهادة ISO56002:2019 تحت مسمى مواصفة إرشادية نظام إدارة الابتكار، وهي انعكاس لاهتمامه بتوفير إطار موحد ومعترف به دوليًا لإدارة الابتكار وتوفير إرشادات حول كيفية تنظيم وتوجيه وتحسين أنشطة الابتكار في المجلس، فيما نال شهادة إجراءات إدارة التغيير التنظيمي ISO 10020:2022 نظير جهوده المبذولة في إدارة التغيير التنظيمي إلى تحقيق تغيير فعّال وسلس في المجلس دون أن يتأثر أداؤه أو استمراريته.
وأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، المدير التنفيذي لإدارة التواصل والتميز في خدمة العملاء إيمان الطريقي أن حصول مجلس الضمان الصحي على 9 شهادات آيزو خلال النصف الأول من 2024م، جاء تأكيدًا على الجهد الذي يبذله المجلس من أجل تعزيز الكفاءة والجودة ورفع درجة الالتزام إضافة إلى العمل على تحقيق الاستدامة والابتكار في ظل السعي الدائم إلى أن يكون المجلس جهة تنظيمية رائدة عالميًا في وقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي، وتحقيق العدالة والشفافية.
وبيّنت "الطريقي" أن المجلس سيواصل جهوده الحثيثة نحو كل ما من شأنه تمكين المستفيدين من الحصول على كامل حقوقهم من الرعاية والحماية الكاملتين، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات ذات الجودة والكفاءة العالية بكل يسر وسهولة.