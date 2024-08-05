ليبلغ الإجمالي 14 شهادة.. مجلس الضمان الصحي ينال 9 شهادات آيزو

وأكدت المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي، المدير التنفيذي لإدارة التواصل والتميز في خدمة العملاء إيمان الطريقي أن حصول مجلس الضمان الصحي على 9 شهادات آيزو خلال النصف الأول من 2024م، جاء تأكيدًا على الجهد الذي يبذله المجلس من أجل تعزيز الكفاءة والجودة ورفع درجة الالتزام إضافة إلى العمل على تحقيق الاستدامة والابتكار في ظل السعي الدائم إلى أن يكون المجلس جهة تنظيمية رائدة عالميًا في وقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي، وتحقيق العدالة والشفافية.