"شركة الخليج للتدريب والتعليم" تُوَقع اتفاقيةً مع شركة "قيمة الحلول" لتقنية المعلومات

شركة "قيمة الحلول" هي شركة سعودية متخصصة في الشهادات المهنية (الاحترافية) المعتمدة عالميًّا، وهي الوكيل والممثل الحصري لشركة سيرتي بورت العالمية CertiPort®؛ مما يجعلها المقدم المعتمد والحصري لجميع الشهادات الاحترافية المهنية ومنها IC3 وMOS وPMI وغيرها من الشهادات في مجالات التصميم والأمن السيبراني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.