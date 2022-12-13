"شركة الخليج للتدريب والتعليم" تُوَقع اتفاقيةً مع شركة "قيمة الحلول" لتقنية المعلومات

وقّعت شركة الخليج للتدريب والتعليم، وشركة قيمة الحلول لتقنية المعلومات QIMA، اتفاقية تقديم الشهادات المهنية (الاحترافية) في مراكز تدريب نيوهورايزن المنتشرة في 22 فرعًا حول المملكة.
شركة "قيمة الحلول" هي شركة سعودية متخصصة في الشهادات المهنية (الاحترافية) المعتمدة عالميًّا، وهي الوكيل والممثل الحصري لشركة سيرتي بورت العالمية CertiPort®؛ مما يجعلها المقدم المعتمد والحصري لجميع الشهادات الاحترافية المهنية ومنها IC3 وMOS وPMI وغيرها من الشهادات في مجالات التصميم والأمن السيبراني تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
يأتي ذلك ضمن توجهات قطاع التدريب لتجهيز شباب وشابات المستقبل بالشهادات المهنية (الاحترافية) المدعومة والمطلوبة في سوق العمل، والتي تساعدهم في التطوير الوظيفي، وإيجاد وظائف تناسب مؤهلاتهم ضمن حملة #استعد_للمستقبل.
تخدم هذه الشراكة آلاف المتدربين عبر تأهيلهم للحصول على الشهادات الاحترافية المعتمدة محليًّا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وعالميًّا من Microsoft وPearson وغيرها..
كما تهدف الاتفاقية إلى تنظيم العلاقات الخاصة باختبارات الطلاب ومنح الشهادات بعد اجتياز الاختبارات الدولية.
وقّع الاتفاقية الأستاذ إسماعيل آل حسين نائب أول الرئيس لقطاع التدريب، والدكتور عبدالرحمن البراك رئيس مجلس إدارة شركة قيمة الحلول لتقنية المعلومات.