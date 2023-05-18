لأول مرة بالسعودية.. القصيم تستضيف ملتقى "الرفق بالحيوان"

وبيّن "الشومر" أن المعرض المصاحب للملتقى يضم عددًا من الأجنحة منها جناح الخيول الأصيلة، الإبل، الأسماك والكائنات المائية، الماعز، الضأن، القطط، الكلاب، الطيور، والمناحل، وسيكون بمثابة خريطة الطريق أمام المهتمين بالرفق بالحيوان للتعرف على شركائنا الاستراتيجيين في مجال الرفق بالحيوان ومعرفة جهودهم وطرق التواصل معهم، كما أن المعرض يسلط الضوء على العديد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة التي تفيد المهتمين بالرفق بالحيوان ويعزز من دورهم في المجتمع السعودي.