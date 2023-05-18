لأول مرة بالسعودية.. القصيم تستضيف ملتقى "الرفق بالحيوان"

برعاية أمير منطقة القصيم؛ الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة في الأول من شهر ذي القعدة المقبل الملتقى السعودي الأول للرفق بالحيوان، بمركز الملك خالد الحضاري بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام.
ويأتي إقامة الملتقى من منطلق حرص الوزارة على تحقيق مفهوم الرفق بالحيوان وتطبيقه بشكل فعّال.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشومر مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية، أن الملتقى يهدف إلى رفع الوعي والتثقيف للرفق بالحيوان وتوجيه الرسائل المحلية والعالمية من خلال إقامة جلسات حوارية وورش عمل ومعرض مصاحب في مجال الرفق بالحيوان وجميع ما له علاقة بالرفق بالحيوان.
وقال: يُضاف إلى ذلك، إقامة فعاليّات وعروض تفاعلية عديدة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة والجمعيات الأهلية ذات الصلة بالرفق بالحيوان، وذلك بهدف نشر الوعي والتثقيف وتوضيح جهود المملكة في تطبيق الأنظمة والتشريعات الخاصة بالرفق بالحيوان، تماشيًا مع الجهود العالمية في مجال الرفق بالحيوان وتعزيزًا لرؤية المملكة 2030م.
وبيّن "الشومر" أن المعرض المصاحب للملتقى يضم عددًا من الأجنحة منها جناح الخيول الأصيلة، الإبل، الأسماك والكائنات المائية، الماعز، الضأن، القطط، الكلاب، الطيور، والمناحل، وسيكون بمثابة خريطة الطريق أمام المهتمين بالرفق بالحيوان للتعرف على شركائنا الاستراتيجيين في مجال الرفق بالحيوان ومعرفة جهودهم وطرق التواصل معهم، كما أن المعرض يسلط الضوء على العديد من الجهات والجمعيات ذات العلاقة التي تفيد المهتمين بالرفق بالحيوان ويعزز من دورهم في المجتمع السعودي.