احتفاء باليوم الدولي للجبال.. "60" عضوًا بفريق قنا هايكنج يصعدون "جبل مدي" الشاهق

نفذ 60 عضوًا بفريق قنا هايكنج مسيرة جبلية بـ"جبل مدي" الشاهق احتفاءً باليوم الدولي للجبال الذي يصادف 11 من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2003 م. جرى ذلك، بمشاركة "سبق" وعددٍ من الجهات الحكومية.