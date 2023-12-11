احتفاء باليوم الدولي للجبال.. "60" عضوًا بفريق قنا هايكنج يصعدون "جبل مدي" الشاهق

نفذ 60 عضوًا بفريق قنا هايكنج مسيرة جبلية بـ"جبل مدي" الشاهق احتفاءً باليوم الدولي للجبال الذي يصادف 11 من ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2003 م. جرى ذلك، بمشاركة "سبق" وعددٍ من الجهات الحكومية.
وحمل هذا العام شعار "استعادة النظم الإيكولوجية الجبلية"، ما يتيح الفرصة لإذكاء الوعي بأهمية النظم الإيكولوجية الجبلية، والمطالبة بالحلول وأفضل الممارسات والاستثمارات القائمة على الطبيعة، التي تبني القدرة على الصمود، وتحد من الضعف، وتزيد من قدرة البيئة الجبلية على التكيف مع التهديدات اليومية والتغيرات الجوية القاسية.
وقال إبراهيم فلقي قائد فريق قنا هايكنج إن الجبال جواهر طبيعية يجب علينا أن نعتز بها، ويجب توعية المجتمع بأن الجبال من حاجات الحياة، فهي مسكن للإنسان والحيوان والنبات، وغذاء وهواء وماء، فضلاً عن نشر ثقافة السير في الطبيعة ومنها الجبال للتأمل، والاستمتاع بما فيها من جمال رباني والمحافظة عليها، لتكون وجهة سياحية تُسهم في نهضة بلادنا السياحية والاقتصادية.
وتعد البيئة في قنا جبلية وسهلية تجعلها مقصدًا لمحبي الترحال والسير في الطبيعة وشارك في دعم ورعاية المسيرة جهات حكومية على رأسها المركز والبلدية بقنا ووحدة البيئة والمياه والزراعة بقنا والبحر وجمعية التنمية الأهلية وبلغ عدد المشاركين 60 مشاركًا من جميع الفئات العمرية وكان المسار بطول ثلاثة كيلومترات لمدة ساعتين انطلقت من قرية العرضية جنوب قنا.