وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لاحتفاء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بخريجي الدفعة 41

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان، أن رعاية الأمير عبدالعزيز للحفل تأكيد للدعم الممتدّ والمتواصل الذي توليه "دولة المقر" المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لهذه المؤسسة العربية الفريدة، التي أضحت، بفضل الله تعالى، ثم بما تهيّأ لها من الرعاية الشاملة منذ نشأتها وحتى اليوم مؤسسة فريدة في مجال تخصُّصها على المستوى العربي والإقليمي والدولي.