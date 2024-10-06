إطلاق مسابقة "Saudi Stock Digest" لتوعية الطلاب حول سوق الأسهم السعودية

تم الإعلان اليوم عن إطلاق مسابقة “Saudi Stock Digest”، وهي أول مسابقة إلكترونية من نوعها في المملكة العربية السعودية تستهدف طلاب المرحلة الثانوية. تهدف المسابقة إلى تعزيز معرفة الطلاب بسوق الأسهم السعودي، وتشجيعهم على تطوير مهارات التحليل المالي والاستثماري من خلال سلسلة من الدراسات التحليلية التي تعتمد على بيئة الأسواق المالية المحلية.