تقارير بريطانية.. سعوديون وقطريون وأمريكيون يتنافسون في شراء مانشستر يونايتد

وأشارت إلى أن عائلة غليرز الأمريكية التي تملك النادي قد تعلن مساء اليوم، في وقتٍ متأخرٍ، تفاصيل العروض المقدَّمة للاستحواذ المباشر، على أن تتم الصفقة بحلول نهاية شهر أبريل المقبل، فيما يمكن أن تكون أكبر صفقة في تاريخ الرياضة.