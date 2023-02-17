تقارير بريطانية.. سعوديون وقطريون وأمريكيون يتنافسون في شراء مانشستر يونايتد

ذكرت تقارير بريطانية أن مستثمرين سعوديين وقطريين وأمريكيين، بمشاركة مع ملياردير بريطاني، دخلوا سباق شراء نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ومساء اليوم الجمعة، آخر موعدٍ لتقديم العطاءات من المستثمرين المحتملين.
وأشارت إلى أن عائلة غليرز الأمريكية التي تملك النادي قد تعلن مساء اليوم، في وقتٍ متأخرٍ، تفاصيل العروض المقدَّمة للاستحواذ المباشر، على أن تتم الصفقة بحلول نهاية شهر أبريل المقبل، فيما يمكن أن تكون أكبر صفقة في تاريخ الرياضة.
وأضافت التقارير، أن الملياردير البريطاني جيم راتكليف؛ من المرجّح أن يتقدّم بعرضٍ مع مستثمرين أمريكيين.