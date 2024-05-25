جمعية كهاتين.. في المؤتمر الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2"

يُفتتح غدًا الأحد المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا"، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، وبحضور وزير الموارد البشرية، م. أحمد الراجحي.
وتأتي مشاركة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" امتدادًا لمشاركاتها المستمرة في المعارض والمؤتمرات؛ للتعريف بأهم المبادرات والبرامج التي تقدمها الجمعية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم.
بدوره، أكد المدير العام للجمعية، الأستاذ محمد بن علي آل مانع، أن الجمعية ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في جودة حياة الأيتام. وأضاف: ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما لله-، من دعم واهتمام بالأيتام، أمرٌ يدعو للفخر؛ بدعم الجمعيات المتخصصة في إعانة ومتابعة مَن فقدوا عائلهم، وتلمُّس احتياجاتهم، وتمكينهم من الأولويات التي نرى أثرها على الأبناء والبنات المستفيدين.