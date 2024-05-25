جمعية كهاتين.. في المؤتمر الدولي للقطاع غير الربحي "إينا 2"

بدوره، أكد المدير العام للجمعية، الأستاذ محمد بن علي آل مانع، أن الجمعية ماضية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، التي تتواءم مع أهداف رؤية السعودية 2030 في جودة حياة الأيتام. وأضاف: ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما لله-، من دعم واهتمام بالأيتام، أمرٌ يدعو للفخر؛ بدعم الجمعيات المتخصصة في إعانة ومتابعة مَن فقدوا عائلهم، وتلمُّس احتياجاتهم، وتمكينهم من الأولويات التي نرى أثرها على الأبناء والبنات المستفيدين.