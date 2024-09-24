وزارة الموارد البشرية تكشف تفاصيل مبادرة تخفيض سعر حليب الأطفال لحديثي الولادة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تفاصيل مبادرة تخفيض سعر حليب الأطفال لحديثي الولادة وحتى عمر 24 شهرًا المقدمة من شركة المراعي؛ موضحةً أنه يُمكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي المؤهلين الحصول على حليب الأطفال المخفّض لحديثي الولادة وحتى عمر سنتين بنسبة 50 % بداية من 1 أكتوبر 2024، من خلال التوجه إلى منافذ الصرف التابعة لصيدليات الدواء في سائر مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن المستفيد المؤهل سيحصل على الحليب المخفض بنسبة 50 %، وبحد أقصى (8) علب شهريًا بحجم (400) جرام للعلبة الواحدة لكل طفل ضمن الفئة العمرية المحددة في الأسرة.
وأوضحت أن مبادرة تخفيض حليب الأطفال لحديثي الولادة المقدمة من شركة المراعي بإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحمل العديد من المزايا منها: تغطية احتياج أطفال الأسر الضمانية بحد أقصى 8 علب شهريًا لكل طفل بحجم عبوة 400 جرام، وتخفيض سعر حليب بنسبة 50 %، بما يعادل 152 ريالاً لكل مستفيد، والمرونة في صرف الكميات المناسبة حسب رغبة الأسرة بشكل إجمالي أو مفرق خلال الشهر.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تُعد ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف المستفيدين، وتركز على توفير الحليب كجزء أساس من التغذية السليمة للأطفال.
وتأتي هذه المبادرة عقب انتهاء مدة دعم الحليب السابق، وفقًا للأمر السامي رقم (2536) الصادر بتاريخ 10 / 01/ 1445هـ، والمحدد مدته بـ (سنة) منذ تاريخ صدور قراره، كما أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تشرف عليها الوزارة بشكل مستمر دعمًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين ظروفهم المعيشية.