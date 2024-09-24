وزارة الموارد البشرية تكشف تفاصيل مبادرة تخفيض سعر حليب الأطفال لحديثي الولادة

وتأتي هذه المبادرة عقب انتهاء مدة دعم الحليب السابق، وفقًا للأمر السامي رقم (2536) الصادر بتاريخ 10 / 01/ 1445هـ، والمحدد مدته بـ (سنة) منذ تاريخ صدور قراره، كما أن المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي تشرف عليها الوزارة بشكل مستمر دعمًا لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين ظروفهم المعيشية.