"الغامدي": عقوبة الحادث المروري المتعمد تصل للسجن 4 سنوات

وأكد "الغامدي" خلال مشاركته على قناة "الإخبارية"، أن العقوبة هنا تكون على فئتين؛ الأولى تختص بالحادث الذي نتج عنه إصابة بليغة، وتصل فيها مدة الشفاء إلى (15) يومًا أو أكثر، وعليها غرامة مالية بما لا يزيد على (100) ألف ريال أو السجن بما لا يتجاوز السنتين أو بكلتا هاتين العقوبتين معًا، والثانية: أن يتسبب الحادث المروري في وفاة المصاب أو فقده لأحد أعضائه؛ حيث تصل العقوبة في هذه الحالة للسجن أربع سنوات، والغرامة المالية لـ(200) ألف ريال أو بهما معًا.