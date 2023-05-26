أماني عطية توقّع كتابها "سكرتير مع مرتبة الشرف" بمعرض المدينة المنورة للكتاب

ويتضمن هذا الكتاب 10 وحدات تتناول المواضيع الأساسية لعمل السكرتير، ابتداءً من مرحلة استقطابه وتعيينه، مرورًا بالمهام الموكلة له، مع وضع حالة عملية واقعية تسهم في تأهيله وتطويره في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، حيث تشمل الوحدات العشر: أقنع جهة العمل بتعيينك سكرتيرًا، تعرف على وظيفتك، احترف التعامل في بيئة عملك، استثمر الوقت، أتقن فن التواصل الهاتفي، تعلم كتابة المراسلات الإدارية، أحسن تنظيم الاجتماعات، اعتنِ بملفاتك، نسِّق رحلات العمل، طوِّر عملك تقنيًا.