أماني عطية توقّع كتابها "سكرتير مع مرتبة الشرف" بمعرض المدينة المنورة للكتاب

وقّعت الكاتبة أماني عبدالرزاق عطية، مساء اليوم الخميس، كتابها الصادر حديثًا "سكرتير مع مرتبة الشرف"، وذلك في معرض المدينة المنورة للكتاب، بحضور إعلاميين ومهتمين وزوار المعرض الذي يقام بالمنطقة الجنوبية لمركز الملك سلمان الدولي للمعارض والمؤتمرات بالمدينة المنورة.
ويسلط الكتاب -الصادر عن دار "تكوين" للنشر والتوزيع- الضوء على عالم السكرتارية، الذي يطرح خلاصة تجارب الكاتبة في 10 وحدات، حيث تقول أماني عطية في كتابها: "لست سكرتيرة، بل مديرة تعاملت مع الكثير من السكرتيرات، ومدربة قدمت الكثير من البرامج التدريبية في المجال الإداري، خاصة برنامج السكرتارية وإدارة المكاتب، وبعد تقديمي للبرنامج التدريبي، أجد كثيرًا من المشاركات يطلبن مني عناوين لكتبٍ متخصصة في مجال السكرتارية؛ لتكون مرجعًا علميًا لهم وقت الحاجة".
وتشير المؤلفة: "في هذا الكتاب، طرحت خلاصة تجاربي في مجال السكرتارية، ابتداءً من خطوة المقابلة الشخصية للسكرتيرة مرورًا بالمهام الموكلة لها وانتهاء بتوجيهاتي، مع وضع حالات عملية واقعية تسهم في تأهيلها وتطويرها في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب"، مضيفةً: "لقد انطلقت فكرة تأليف هذا الكتاب منذ ثلاث سنوات، وكانت هناك رغبة صادقة في تقديم مادة تطبيقية متميزة للسكرتير تكون مرجعًا له أثناء شغله لوظيفته، من خلال طرح إجراءات ونماذج واضحة تحاكي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال إدارة المكاتب لرفع جودة الأداء والإنتاج وتطوير القدرات الوظيفية لأداء الأعمال بكفاءة عالية".
في كتاب "سكرتير مع مرتبة الشرف"، تجيب أماني عطية عن سؤال: كيف أصبح سكرتيرًا محترفًا؟ بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد بالاستعانة بالتطبيقات والنماذج التي تدعم سير عمل السكرتير.
ويتضمن هذا الكتاب 10 وحدات تتناول المواضيع الأساسية لعمل السكرتير، ابتداءً من مرحلة استقطابه وتعيينه، مرورًا بالمهام الموكلة له، مع وضع حالة عملية واقعية تسهم في تأهيله وتطويره في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب، حيث تشمل الوحدات العشر: أقنع جهة العمل بتعيينك سكرتيرًا، تعرف على وظيفتك، احترف التعامل في بيئة عملك، استثمر الوقت، أتقن فن التواصل الهاتفي، تعلم كتابة المراسلات الإدارية، أحسن تنظيم الاجتماعات، اعتنِ بملفاتك، نسِّق رحلات العمل، طوِّر عملك تقنيًا.
يشار إلى أن معرض المدينة المنورة للكتاب 2023، يواصل فعالياته حتى السبت (27 مايو)، بمشاركة أكثر من 300 دار نشر محلية وعربية ودولية على مساحةٍ تتجاوز 15 ألف متر مربع، متيحًا لزواره فرصة لقاء الكُتّاب والمبدعين والأدباء، ضمن برنامجٍ ثقافي ثريّ، وتواجد أكثر من 60 ألف عنوان.