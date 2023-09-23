"العاصمي": شعار اليوم الوطني 93 استُلهم من الأحلام التي تحقّقت

رفع المديرُ العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن بن محمد العاصمي، اليوم السبت؛ التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، وللأسرة المالكة الكريمة، وللشعب السعودي الوفي؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين.
وقال "العاصمي": إن اليوم الوطني ذكرى خالدة في وجدان الشعب السعودي كافة، وتحلّ هذا العام تحت شعار "نحلم ونحقق"؛ وهو شعار يعبر عن المناسبة في أدقّ تعبير، شعار اُسْتُلهم من الأحلام التي تحققت، وتلك التي ما زالت في طريقها إلى التحقيق، بإذن الله.
وأضاف "العاصمي": أن الاعتزازَ باليوم الوطني واجبٌ على كل سعودي وسعودية؛ ففي الاعتزاز به افتخارٌ بالبطولات التي سطرها قادة هذه البلاد، وفيه تعبير عن الانتماء الصادق لهذا الوطن الحبيب، وخالص الوفاء لقيادته الرشيدة.
وتابع قائلًا: "إن هذه الإنجازات التي تحقّقت للمملكة، كانت بتوفيق من الله تعالى، ثم بحكمة قادتها وحنكة ساستها؛ حيث شقّت طريقها وخطت خطوات متسارعة نحو غاياتها النبيلة بثقة وثبات، وشهدت تقدمًا كبيرًا على الصُّعد كافة، وأصبحت رقمًا يصعب تجاوزه في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ وذلك وفق رؤية ثاقبة سطر بنودها بثقة وثبات، ورسم خطوطها، وحدد مستهدفاتها بدقّة متناهية؛ سمو ولي العهد، بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين؛ سعيًا نحو تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
فتحوّلت المستهدفات إلى واقع ملموس، ومثلت هذه الرؤية دعمًا للتعليم وتطويرًا لمنظومته، كما أن المملكة، وبما تملك من قدرات متعددة وإمكانات كبيرة غدت قوة استثمارية عالمية يشار إليها بالبنان".
كما أشاد الدكتور عبدالرحمن العاصمي بالرعاية والدعم الذي يحظى به مكتب التربية العربي لدول الخليج من دولة المقرّ المملكة العربية السعودية.
ودعا الله عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمةَ الأمن والأمان، ويحفظ قادتها، ويمدهما بعونه وتوفيقه لما فيه خير هذه البلاد ونماؤها وعزها ورفعتها.