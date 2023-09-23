"العاصمي": شعار اليوم الوطني 93 استُلهم من الأحلام التي تحقّقت

وتابع قائلًا: "إن هذه الإنجازات التي تحقّقت للمملكة، كانت بتوفيق من الله تعالى، ثم بحكمة قادتها وحنكة ساستها؛ حيث شقّت طريقها وخطت خطوات متسارعة نحو غاياتها النبيلة بثقة وثبات، وشهدت تقدمًا كبيرًا على الصُّعد كافة، وأصبحت رقمًا يصعب تجاوزه في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية؛ وذلك وفق رؤية ثاقبة سطر بنودها بثقة وثبات، ورسم خطوطها، وحدد مستهدفاتها بدقّة متناهية؛ سمو ولي العهد، بتوجيهات سديدة من خادم الحرمين الشريفين؛ سعيًا نحو تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.