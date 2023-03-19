قبيل رمضان.. جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بدومة الجندل ما يزال بفرش قديم

يعد جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب، الذي يطلق عليه قديماً جامع "الحجر" والواقع بدومة الجندل من أقدم المساجد بالمحافظة، ورغم تاريخه القديم وتوسطه في منطقة حيوية، ومقابل المنطقة الأثرية ومتحف الجوف الإقليمي، وتردد مئات المصلين عليه، إلا أن فرش الجامع تظهر عليه آثار القدم وانتشار الروائح، ويحتاج لترميم وتجديد.
ويعود بناء الجامع إلى عام 1373هـ أي قبل 66 عاماً، حيث كانت زيارة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله -إلى الجوف في زيارة تفقدية للمنطقة إبان توليه مقاليد الحكم، فصلى الجمعة في قصر الحُكم بجوار قلعة مارد التاريخية، وأمر بإنشاء جامع "الحجر"، وأوصى بتعيين الشيخ عبدالكريم المفرج - رحمه الله - إماماً له، وأعيد بناؤه قبل نحو 28 عاماً وأطلق عليه جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب.