أمير جازان يشهد المسيرة العسكرية للقطاعات الأمنية بمناسبة يوم التأسيس

شهد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، عصر اليوم، المسيرة العسكرية التي نظَّمتها وزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية بمنطقة جازان بمناسبة يوم التأسيس، وذلك بالكورنيش الشمالي لمدينة جيزان.