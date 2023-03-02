اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة تجتمع وتُصدر عدة توصيات

وناقشت اللجنة -خلال الاجتماع- عددًا من الموضوعات، في مقدمتها صلاحيات اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحدة، ونشر القائمة الإرهابية المعتمدة، وقاعدة البيانات الموحدة، والزيارات الميدانية للدول المتقدمة وأسابيع التوعية، كما أصدرت اللجنة عددًا من التوصيات حيال الموضوعات المذكورة أعلاه.