"البديوي": مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة إنجاز جديد يضاف لإنجازات مجلس التعاون

وقال الأمين العام: إن دول مجلس التعاون يُضرب بها المثل من حيث ما وصلت إليه من تقدُّم وازدهار على جميع الأصعدة، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية، وبالأخص تنمية المواطن الخليجي. مشيرًا إلى أن تحقيق هذه الإنجازات من قِبل دول المجلس، واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات، يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى، وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي، يشهد له القاصي والداني.