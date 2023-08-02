"اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري" تبحث التعاون في سياحة اليخوت والسفن السياحية

اختتمت اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ أعمال اجتماعات الدورة السابعة بمدينة جدة خلال المدة من 31 يوليو - 2 أغسطس 2023.

رأس الجانب السعودي وكيل النقل البحري بالهيئة العامة للنقل الكابتن عبدالرحمن بن معتوق الثنيان، وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية، المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، الهيئة العامة للموانئ، وشركة نيوم، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية الممثلين من الجانب المصري.