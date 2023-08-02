"اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري" تبحث التعاون في سياحة اليخوت والسفن السياحية

اختتمت اللجنة الفنية السعودية المصرية للنقل البحري والموانئ أعمال اجتماعات الدورة السابعة بمدينة جدة خلال المدة من 31 يوليو - 2 أغسطس 2023.
رأس الجانب السعودي وكيل النقل البحري بالهيئة العامة للنقل الكابتن عبدالرحمن بن معتوق الثنيان، وعن الجانب المصري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد، وذلك بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية، المديرية العامة لحرس الحدود السعودي، الهيئة العامة للموانئ، وشركة نيوم، وعدد من أعضاء اللجنة الفنية الممثلين من الجانب المصري.
وهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون في مجالات النقل البحري، وتشجيع التعاون بين البلدين في مجال سياحة اليخوت وسفن الركاب السياحية، إضافة إلى التعاون المتبادل في مجال صناعة النقل البحري والموانئ.
وأكد الوفدان في نهاية الاجتماعات على عمق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وضرورة تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم صناعة ونهضة القطاع البحري والبحارة.