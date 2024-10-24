"عين الرياض" شريك إعلامي لمؤتمر الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA 2024 في أبوظبي

وتابع "الحربي" قائلاً: "مثلت المشاركة في هذا الحدث الدولي، فرصة مناسبة لإطلاع المشاركين من قيادات الفكر والمعرفة الدوليين على الأحداث البارزة التي تنظمها وتستضيفها السعودية، خلال الفترة القادمة، من أبرزها القمة العالمية للبروبتك " The Global Proptech Summit المنعقدة في الرياض، خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2024، والتي ستشهد مشاركة أكثر من 100 متحدث، وكذلك أكثر من 80 دولة، إضافة لـ"منتدى مستقبل العقار"، الذي يستعد لإطلاق نسخته الرابعة، في شهر يناير 2025، بمشاركات واسعة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وقد أبدى عدد كبير من الشخصيات القيادية التي شاركت في المؤتمر ترحيبها بالمشاركة في هذين الحدثين الدوليين".