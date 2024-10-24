"عين الرياض" شريك إعلامي لمؤتمر الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات ICCA 2024 في أبوظبي

شاركت شركة «عين الرياض»، كشريك إعلامي، في أعمال مؤتمر "الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات" ICCA 2024 والذي انعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر 2024، بمشاركات واسعة لقيادات المعرفة والفكر، إقليميًا ودوليًا.
وتعد الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات أكبر تجمع عالمي ومركز للمعرفة، ضمن قطاع الاجتماعات الدولية، ويعود تاريخها إلى ما يفوق 60 عامًا، وهي أبرز جهة رائدة عالميًا، ضمن قطاع الاجتماعات والمؤتمرات.
وتضم هذه الجمعية ما يزيد على 1,000 عضو من 100 منطقة ودولة يجتمعون لتعزيز المعرفة وبناء الثقة، استهدافًا لمساعدة القطاع على بلوغ كامل إمكاناته كمحرك للتغيير الإيجابي، اقتصاديًا ومعرفيًا، ضمن قطاع الأعمال في مختلف المجتمعات، حيث يوفر مؤتمر الجمعية منصة لتبادل المعرفة والخبرات، دعمًا لقطاع اجتماعات المنظمات العالمية، من خلال استقطابه لنخبة من الخبراء والمختصين في قطاع سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.
وأكد عبد الله الحربي الرئيس التنفيذي لشركة «عين الرياض»، أن المشاركة تأتي ضمن إطار المشاركات الخارجية إقليميًا وعالميًا، حيث واصلت الشركة مشاركاتها الفاعلة، سواء من حيث الرعاية، أو الشراكات الإعلامية، انطلاقًا من حرصها على التواصل والتفاعل مع مختلف الفعاليّات والمعارض والمؤتمرات، محليًا وخارجيًا.
وبيّن أن «عين الرياض»، تعد أحد أعضاء جمعية ICCA البارزين، حيث ظلت تشارك في مختلف الاجتماعات والأعمال.
وتابع "الحربي" قائلاً: "مثلت المشاركة في هذا الحدث الدولي، فرصة مناسبة لإطلاع المشاركين من قيادات الفكر والمعرفة الدوليين على الأحداث البارزة التي تنظمها وتستضيفها السعودية، خلال الفترة القادمة، من أبرزها القمة العالمية للبروبتك " The Global Proptech Summit المنعقدة في الرياض، خلال الفترة من 27 - 28 أكتوبر 2024، والتي ستشهد مشاركة أكثر من 100 متحدث، وكذلك أكثر من 80 دولة، إضافة لـ"منتدى مستقبل العقار"، الذي يستعد لإطلاق نسخته الرابعة، في شهر يناير 2025، بمشاركات واسعة محليًا وإقليميًا ودوليًا، وقد أبدى عدد كبير من الشخصيات القيادية التي شاركت في المؤتمر ترحيبها بالمشاركة في هذين الحدثين الدوليين".
كما عقد "الحربي" عددًا من الاجتماعات على هامش أعمال المؤتمر مع بعض أعضاء الجمعية، والخبراء والمختصين وممثلين لشركات ومنظمي المؤتمرات من مختلف الدول، ناقش خلالها دور «عين الرياض»، في المشاركة في أهم الأحداث وتنظيم مختلف الفعاليّات دوليًا، بجانب دورها في تعزيز مكانة السعودية في المحافل الدولية المختلفة.
يُذكر أن «عين الرياض»، هي بوابة تسويقية لمدينة الرياض؛ تخدم جميع شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وسياح ومستثمرين، وتعد وجهة رائدة للحصول على المعلومات والوصول إلى الشريحة المستهدفة، وتقدم العديد من الخدمات التفاعلية والأخبار والمعلومات المتنوعة والمحدثة يوميًا باللغتين العربية والإنجليزية.
كما تقوم بدعم الفعاليّات والأنشطة من خلال الرعاية والتنظيم والتسويق، وتتميز بمواقع تواصلها الاجتماعية الفعالة، وامتلاكها لقواعد بيانات مصنفة، كما تعد عين الرياض من أبرز المواقع المتخصصة في قطاع الأعمال والتي تستقطب صناع القرار من المهنيين والزوار والمستثمرين.