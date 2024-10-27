آثار وروائح وتشتيت انتباه السائق.. نصائح "سلامتك" لاصطحاب الحيوانات الأليفة داخل السيارة

حذّرت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية "سلامتك" من المخاطر المرتبطة باصطحاب الحيوانات الأليفة في السيارة، حيث قد تتسبّب في ترك آثار وروائح داخل المركبة، إضافة إلى تشتيت انتباه السائق، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، كما أشارت إلى أن الحيوانات الأليفة قد تتعرّض لإصاباتٍ في حال وقوع حادث مروري.
وقدّمت "سلامتك" مجموعة من النصائح لضمان سلامة الجميع عند اصطحاب الحيوان الأليف، أهمها وضعه في الصندوق المخصّص وتثبيته بحزام الأمان، كما أوصت باستخدام أغطية للمقاعد لحماية السيارة من آثار وبر الحيوان، واستعمال معطرات الجو لتقليل الروائح.
وشدّدت اللجنة على أهمية عدم السماح للحيوان بإخراج رأسه من النافذة أثناء القيادة؛ تجنباً لأيّ مخاطر قد تهدّد سلامته أو تسبّب تشتيتاً للسائق.