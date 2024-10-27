آثار وروائح وتشتيت انتباه السائق.. نصائح "سلامتك" لاصطحاب الحيوانات الأليفة داخل السيارة

حذّرت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية "سلامتك" من المخاطر المرتبطة باصطحاب الحيوانات الأليفة في السيارة، حيث قد تتسبّب في ترك آثار وروائح داخل المركبة، إضافة إلى تشتيت انتباه السائق، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث، كما أشارت إلى أن الحيوانات الأليفة قد تتعرّض لإصاباتٍ في حال وقوع حادث مروري.