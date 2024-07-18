"مدل بيست" تستعد لإطلاق النسخة الخامسة من مهرجان "ساوندستورم" وبمشاركة النجم العالمي "إيمنيم" لأول مرة

تستعد شركة "مدل بيست"، الشركة السعودية الرائدة في الترفيه الموسيقي، لإطلاق مهرجان النسخة الخامسة من مهرجان "ساوندستورم" خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر المقبل، وبمشاركة نخبة من الفنانين على رأسهم النجم العالمي "إيمنيم"، وذلك للمرة الأولى على مسرح المهرجان.
وتأتي نسخة "ساوندستورم" هذا العام بمشاركات غير مسبوقة لباقة من أبرز النجوم العالميين، من بينهم فرقة الروك الأمريكية "ثرتي سكندز تو مارس"، وفرقة الروك البريطانية "ميوز" ، والدي جي الألماني بوريس بريتشا، والدي جي البريطاني الكندي ريتشي هاوتن، والدي جي الإيطالي ماركو كورولا والثنائي السويسري الدي جي أدرياتيك أدريان شالا وأدريان شفايتزر، وغيرهم الكثير.
ويعد المهرجان الذي يقام في منطقة "بنبان" بالرياض، أهم حدث على مستوى المنطقة ينتظره عشاق الموسيقى سنويًا، ويتميز بعرض أنماط وأنواع مختلفة من الموسيقى من جميع أنحاء العالم، ويستضيف أبرز النجوم المحليين والإقليميين والعالميين.
ونجح المهرجان خلال السنوات الأربع الماضية في بناء مكانة عالمية، حتى أصبح أحد أهم الفعاليات الموسيقية التي يتطلع أبرز النجوم والفنانين للمشاركة فيه وتقديم إبداعاتهم الفنية على مسارحه ومنصاته.
وقال رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لشركة "مدل بيست"، "يواصل "ساوندستورم"، المهرجان الموسيقي الأكبر في المنطقة، دوره في تعزيز التطور الراهن الذي يعيشه المشهد الفني والترفيه الموسيقي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز للإبداع الموسيقي".
وتتيح "مدل بيست" لعشاق الموسيقى حجز تذاكرهم عبر الموقع حيث سيتم طرح تذاكر الثلاثة أيام من فئة الدخول العام بلس +GA، وتذاكر الفئات الأخرى يوم 18 يوليو الجاري.