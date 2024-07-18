"مدل بيست" تستعد لإطلاق النسخة الخامسة من مهرجان "ساوندستورم" وبمشاركة النجم العالمي "إيمنيم" لأول مرة

وتأتي نسخة "ساوندستورم" هذا العام بمشاركات غير مسبوقة لباقة من أبرز النجوم العالميين، من بينهم فرقة الروك الأمريكية "ثرتي سكندز تو مارس"، وفرقة الروك البريطانية "ميوز" ، والدي جي الألماني بوريس بريتشا، والدي جي البريطاني الكندي ريتشي هاوتن، والدي جي الإيطالي ماركو كورولا والثنائي السويسري الدي جي أدرياتيك أدريان شالا وأدريان شفايتزر، وغيرهم الكثير.