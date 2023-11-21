"مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى 2023" في نسخته الثالثة في ديسمبر المقبل يعلن برنامجه الكامل

وعلى مدار ثلاثة أيام، سيجتمع الموسيقيون والخبراء والجمهور من المنطقة والعالم للمشاركة في جلسات يديرها متحدثون محترفون، لمناقشة الركائز الأربعة الأساسية للمؤتمر المتمثلة في تطوير المواهب، وتعزيز مكانة الموسيقى عبر المشهد، وتعزيز روح الإبداع عبر الابتكار، وإحداث التأثير، وهي الركائز التي يتنباها المؤتمر هذا العام لدفع مسيرة النمو والتوسع في صناعة الموسيقى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما ستوفر الحفلات التي ستُقام ضمن الأنشطة المسائية للمؤتمر فرصة للجمهور للاستمتاع ببرنامج حافل من العروض الموسيقية الرائعة لنحو 157 فناناً وفنانة وموهبة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم.