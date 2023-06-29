"أجياد" و"طوارئ الحرم" و"الحرم للطوارئ" تقدم خدماتها العلاجية للحجاج

تواصل مستشفيات ومراكز "أجياد للطوارئ" و"مراكز طوارئ الحرم" و"الحرم للطوارئ"؛ تقديم الخدمات العلاجية التكاملية كمنظومة واحدة داخل وجوار المسجد الحرام والمنطقة المركزية على مدار 24 ساعة؛ حيث يتزامن ذلك مع تردد ضيوف الرحمن على الحرم المكي الشريف.
ويتوفّر في مستشفى أجياد للطوارئ جهاز الطب الاتصالي للتعامل مع حالات السكتة الدماغية؛ حيث تم ربطه بمستشفى صحة الافتراضي، وتقوم على تقديم خدماته نخبةٌ من استشاريّي طب الأعصاب والجلطات الدماغية طوال ساعات اليوم؛ مما يساعد في سرعة تقييم حالة المريض واتخاذ القرار الطبي العاجل والمناسب للحالة.
كما تم دعم مستشفى أجياد للطوارئ بأعداد كافية من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة المتوقّع تعرُّضها للإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لتزامن موسم حج هذا العام مع دخول فصل الصيف، إضافة إلى وجود مراكز للطوارئ في أروقة المسجد الحرام على مدار 24 ساعة عمل؛ لدعم وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة، إلى جانب تقديم مستشفى الحرم للطوارئ خدماته لضيوف الرحمن في الجهة الشمالية من المسجد الحرام ومنطقة الحرم المركزية.