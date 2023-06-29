"أجياد" و"طوارئ الحرم" و"الحرم للطوارئ" تقدم خدماتها العلاجية للحجاج

كما تم دعم مستشفى أجياد للطوارئ بأعداد كافية من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة المتوقّع تعرُّضها للإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة لتزامن موسم حج هذا العام مع دخول فصل الصيف، إضافة إلى وجود مراكز للطوارئ في أروقة المسجد الحرام على مدار 24 ساعة عمل؛ لدعم وتقديم الخدمات الإسعافية الطارئة، إلى جانب تقديم مستشفى الحرم للطوارئ خدماته لضيوف الرحمن في الجهة الشمالية من المسجد الحرام ومنطقة الحرم المركزية.