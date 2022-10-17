"اتحاد الغرف" يعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي اليمني

أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي اليمني في دورته الجديدة (1444 - 1448)، وتسمية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيساً للمجلس، وكل من محيميد بن صالح آل سالم، ونهار بن ضيف الله الدلبحي، نائبين للرئيس، وذلك تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية السعودية اليمنية.