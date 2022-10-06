البنك العربي الوطني ينطلق اليوم تحت هويته الجديدة anb

وأضاف الرشيد أن النشاط المصرفي يشهد اليوم تغيّراً جذرياً في مفهومه وأهميته، من خلال الدور المتزايد للخدمات الرقمية في حياة الأفراد ومجتمعات الأعمال، ما يحتّم على البنك أن يكون شريكاً موثوقاً لهم في اتخاذ قراراتهم المرتبطة بأعمالهم واحتياجاتهم الحياتية ومستقبلهم، وبالمقابل فإن العميل بدوره أصبح شريكاً هو الآخر وأكثر تفاعلاً في تنفيذ وتلبية احتياجاته المصرفية من خلال الاعتماد المتنامي على الحلول الذكية التي تتيحها المساحة الواسعة من التقنيات المصرفية سريعة التطور.