"التدريب التقني": أكثر من ( 76 ) ألف متدرب ومتدربة بالأكاديميات العالمية في الكليات التقنية خلال الفصل الأول الجاري

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المؤسسة تعمل على التحديث المستمر لخططها وبرامجها التدريبية التي تقدمها في المنشآت التدريبية، كما تحرص على مواكبة الممارسات العالمية وتوظيف أحدث التقنيات في العملية التدريبية؛ بهدف تأهيل وتطوير مهارات الكوادر الوطنية، وذلك من خلال عقد الشراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتقديم مصادر وبرامج تدريبية متقدمة وتشغيل أكاديميات متخصصة في الكليات التقنية.