تقرير الصحة المستقبلية لعام 2023 من فيليبس يسلط الضوء على دور السعودية في تعزيز نموذج الرعاية الصحية المتمحور حول المرضى

وفي الوقت الراهن، يتجلى بشكلٍ واضح مدى الإقبال الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يستفيد حالياً 77% من قادة القطاع من قوة الذكاء الاصطناعي، بزيادة عن نسبة العام الماضي التي بلغت 46%. كما ارتفعت نسبة الشركات الراغبة في تعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 96% في السنوات الثلاث المقبلة، مع التركيز على مواصلة نهج التطوير، مما يعزز المكانة الرائدة التي تتمتع بها المملكة في قطاع الرعاية الصحية العالمي. ومن المتوقع أن يساهم الاعتماد المستمر للتكنولوجيا في توفير فوائد استثنائية، ومنها أن تكون النقلة النوعية المنشودة ثمرة منهجية التحول الرقمي القائمة على النتائج في المقام الأول. وتنعكس مزايا هذه المنهجية في استخدام التكنولوجيا لتمكين الموظفين والعاملين في قطاع الرعاية الصحية.