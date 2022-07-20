محافظ الأحساء يكرم الطالبين "العيثان" و"السعيد"

كرّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، الطالب هادي العيثان الحاصل على الميدالية الفضية على مستوى العالم في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 والمقام في النرويج ضمن المنتخب السعودي للرياضيات، والطالب محمد السعيد الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين، بحضور والدي الطالبين.