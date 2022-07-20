محافظ الأحساء يكرم الطالبين "العيثان" و"السعيد"

كرّم الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في مكتبه اليوم، الطالب هادي العيثان الحاصل على الميدالية الفضية على مستوى العالم في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 والمقام في النرويج ضمن المنتخب السعودي للرياضيات، والطالب محمد السعيد الفائز بالميدالية الفضية في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين، بحضور والدي الطالبين.
وحقق المنتخب المشارك 6 ميداليات متقدمًا بـ16 مركزًا عن العام الماضي، ورافعًا رصيده إلى 48 ميدالية، ولأول مرة المملكة تحصد 6 ميداليات في أولمبياد الرياضيات الدولي.
وأكد أن ما حققه طلاب وطالبات المملكة في أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 وما سبقها من مسابقات إنما هو انعكاس للدعم والتحفيز غير المسبوقين لأبناء الوطن من القيادة الحكيمة الذين اعتلوا منصات التتويج العالمي في ميادين العلم والمعرفة والابتكار.
بدوره، نوّه مدير "تعليم الأحساء" بتشجيع سموه وتحفيزه لطلاب وطالبات المحافظة لمواصلة الإبداع في المجالات كافة.