"العرفج" في محاورة شبابية.. 17 مهارة على موظف القطاع الخاص التسلح بها

بعدها؛ تحدث عن المزج بين المرونة وتحمل الضغوط؛ حيث يمتاز الأفراد القادرون على المرونة والتكيف بعدة سمات أساسية، ثم انطلق إلى القدرة على التعلم ومواجهة الفشل، وقال: مَن يمتلكون مهارة التكيف لا يشعرون بالإحباط بعد فشلهم، فالفشل لديهم جزء من عملية التعلم؛ حيث هناك طرق لمهارة التكيف والمرونة والخروج من منطقة الراحة إلى الإصغاء للآخرين واستقاء المعلومات.