"العرفج" في محاورة شبابية.. 17 مهارة على موظف القطاع الخاص التسلح بها

حاور الكاتب السعودي الملقب بعامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج، الشباب، مساء أمس، في لقاءٍ بجامعة دار الحكمة بمحافظة جدة تحت عنوان "تثقيف الشباب عن أهم المهارات في زمن الخصخصة"؛ وذلك بدعوة من وقف سفراء التطوع؛ حيث تحدث "العرفج" عن أهم المهارات الأساسية التي يجب أن يمتلكها موظف القطاع الخاص بالمملكة.
وعرض "العرفج"، 17 مهارة أمام شباب وشابات بعضهم من ذوي الهمم، استطاع من خلالها إيجاد روح التفاعل مع الحضور بالمناقشة والمشاركة والمبادرة؛ حيث تناول أفكاراً تساعد الشباب على التعامل مع حياتهم واجتيازها إلى بر الأمان.
كما تطرق إلى الخصخصة وحقوق وواجبات الموظف، ثم استعرض أسماء عددٍ من الوزارات التي ستخضع للخصخصة خلال الفترة القادمة، واستعرض القدرة على حل المشكلات.
وعرّف "العرفج" المشكلة بأنها عبارة عن فجوة بين الوضع الحالي والوضع المرغوب فيه، ثم تحدث عن المرونة وتحمل الضغوط، والقدرة على التغير من أجل تحقيق نجاح أكبر وهي مهارة يبحث عنها أصحاب العمل عند توظيف أشخاص جدد، خاصة في المناصب القيادية؛ حيث تزداد أهمية مهارات المرونة والتكيف مع التكنولوجيات التي سادت العالم.
بعدها؛ تحدث عن المزج بين المرونة وتحمل الضغوط؛ حيث يمتاز الأفراد القادرون على المرونة والتكيف بعدة سمات أساسية، ثم انطلق إلى القدرة على التعلم ومواجهة الفشل، وقال: مَن يمتلكون مهارة التكيف لا يشعرون بالإحباط بعد فشلهم، فالفشل لديهم جزء من عملية التعلم؛ حيث هناك طرق لمهارة التكيف والمرونة والخروج من منطقة الراحة إلى الإصغاء للآخرين واستقاء المعلومات.
ثم أكّد "العرفج"، أهمية الرغبة الدائمة في التعلم، وناقش المهارة السادسة وهي الذكاء العاطفي، ثم مهارة الإدارة الذاتية، ومهارة التوافق مع ثقافة الشركة، وتعرض لمهارة الشغف بالعمل، ثم انتقل من مهارة التفكير التحليلي إلى مهارة روح المبادرة ومهارة التفاوض، ثم مهارة التنظيم والقدرة على تدريب الزملاء ومهارة البرمجة، مختتماً بمهارة استخدام التكنولوجيا.